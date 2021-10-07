Федотов раскритиковал КДК за решение не дисквалифицировать Азмуна на игру со «Спартаком»

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов отреагировал на информацию о том, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не применять дополнительное наказание в отношении форварда «Зенита» Сердара Азмуна за удаление в матче десятого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (1:2).

Таким образом, иранец может сыграть в матче против московского «Спартака».

«Кто-то включился перед «Спартаком» и оставил Азмуна на этот матч. КДК просто отмазал нападающего. Прямая красная должна влечь за собой от двух до четырех матчей», — сказал Федотов.

Напомним, «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом» 24 октября. Встреча состоится на стадионе сине-бело-голубых.

В турнирной таблице РПЛ подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 23 очка. Красно-белые располагаются на седьмой строчке, имея в активе 16 баллов.

Ранее «Спартак» отреагировал на решение КДК не дисквалифицировать Азмуна на игру с красно-белыми.