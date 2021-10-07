Дагестанский боец Маликов осудил избивших человека в метро земляков

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Маликов осудил дагестанцев, которые избили пассажира в московском метро.

«Я жестко осуждаю такие явления, независимо от того, кто это: кавказцы, азиаты, европейцы или русские. Это хамское поведение невоспитанных людей. Здравой логике оно не поддается», — цитирует Маликова «Спорт-Экспресс».

Дагестанский боец считает, что в никто в Республике не будет поддерживать преступников.

«Найти таких ребят, которые ведут себя как животные и беспредельничают, можно в любой национальности. Каждый народ должен ответственно относится к молодым ребятам, которые нарушают общественный порядок, чтобы им было стыдно за своих соотечественников. Мы все осуждаем такое поведение. Нам крайне неудобно и стыдно за такое поведение наших земляков», — сказал Маликов.

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.