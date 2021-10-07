24 футболистки обвинили бывшего тренера сборной Венесуэлы в насилии

24 футболистки сборной Венесуэлы обвинили бывшего тренера команды Кеннета Шеремета в сексуальном насилии. Совместное заявление опубликовано на странице футболистки «Атлетико» Дейны Кастельянос в Twitter.

«Мы, игроки национальной сборной Венесуэлы, решили прервать молчание, чтобы предотвратить случаи насилия, а также физического, психологического и сексуального домогательства со стороны тренера Кеннета Шереметы», — говорится в письме.

В заявлении утверждается, что в 2020 году одна из футболисток призналась, что подверглась насилию со стороны Шеремета в возрасте 14 лет. Другие спортсменки также подвергались домогательствам. В частности, они получали от специалиста неуместные приглашения в гости, подарки без повода и предложения о массаже.

Пострадавшие обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отстранить тренера от работы с женскими футбольными командами.

Шеремет возглавлял женские сборные Венесуэлы разных возрастов с 2008 года. В 2017-м он был уволен.

Ранее Национальная женская футбольная лига (NWSL) приостановила профессиональную лицензию экс-тренера американской футбольной женской команды «Северная Каролина» Пола Райли, так как его обвиняют в домогательствах и принуждении его игроков к сексу в период с 2010 года.