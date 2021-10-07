Вице-премьер Чернышенко рассказал о цели сборной России на Олимпиадах

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сборная России должна неизменно попадать в первую тройку неофициального медального зачета зимних и летних Олимпийских игр. Об этом он заявил

«Перед нами стоит цель, чтобы половина спортсменов, участвующих в международных турнирах в олимпийских дисциплинах, входили минимум в топ-8 по их итогам, а наша сборная на Олимпийских играх неизменно была в топ-3 неофициального зачета», — цитирует Чернышенко ТАСС.

С 23 июля по 8 августа в Токио прошли летние Олимпийские игры — 2020. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что минимальной задачей для российских спортсменов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине станет попадание в пятерку сильнейших команд.