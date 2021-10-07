Овечкин и Капризов не попали в топ-10 хоккеистов по версии TSN

Североамериканский спортивный канал TSN представил рейтинг 50 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вне первой десятки списка оказались такие звездные игроки лиги, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и лучший новичок НХЛ минувшего сезона Кирилл Капризов из «Миннесоты».

Топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

4. Никита Кучеров («Тампа»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6. Андрей Василевский («Тампа»)

7. Виктор Хедман («Тампа»)

8. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

9. Сидни Кросби («Питтсбург»)

10. Александр Барков («Флорида»)

…17. Александр Овечкин («Вашингтон»)

… 26. Кирилл Капризов («Миннесота»)

… 42. Евгений Малкин («Питтсбург»).

Ранее сообщалось, что капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий команды Евгений Кузнецов отметились результативными действиями в гостевом предсезонном матче НХЛ против «Бостона» (4:3).