Заболотный отреагировал на попадание в список лучших футболистов мира

Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный отреагировал на включение журналом World Soccer себя, а также Александра Соболева, Артема Дзюбы, Александра Головина в список 500 действующих игроков, которые, по мнению издания, являются самыми значимыми футболистами в мире.

«Вау! Не знаю, как реагировать. Очень приятно. Наверное, это такое минимальное вознаграждение за мой труд», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не понимает, как Антон Заболотный попал в данный рейтинг.

Напомним, Заболотный в составе национальной команды готовиться к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.