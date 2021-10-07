Тренер «Ливерпуля» Клопп заявил, что был несправедлив к экс-игроку «Динамо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что несправедливо относился к бывшему форварду московского «Динамо» и сборной Украины Андрею Воронину во время совместной работы в «Майнце» в начале 2000-х годов.

«Я был слегка несправедлив по отношению к Воронину. В мой первый год в качестве тренера, особенно в мой первый полноценный сезон, я всегда только заменял им других. А затем Андрей пришел ко мне в комнату во время тренировочного сбора и спросил: «Почему я никогда не начинаю матч в стартовом составе?»

Я спросил: «Ты хочешь честный ответ?» Он ответил положительно. Поэтому я сказал: «Потому что ты не жалуешься, когда не выходишь в старте!» — цитирует специалиста The Mirror.

Напомним, украинец пришел в «Майнц» в 2000 году, а немецкий специалист – годом позже. Воронин покинул немецкий клуб в 2003-м, а Клопп тренировал команду еще пять лет – до 2008-го.

Ранее сообщалось, что британский актер Дэниэл Крэйг заявил, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп смог бы сыграть Джеймса Бонда.