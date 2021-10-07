Широков призвал не говорить о Дзюбе перед матчами сборной России в отборе ЧМ

Экс-хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от октябрьских матчей национальной команды в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словенией.

«Зачем говорить о Дзюбе, если его нет? Он же сам отказался. Чего гадать на кофейной гуще о том, что случилось? У нас есть другие, не менее хорошие форварды в сборной. Например? Все, кто в национальной команде.

Потеря Головина не скажется критично, но это большая потеря для команды. У меня нет ощущения, что Карпин не может найти место Миранчуку. Тем более возможно, что после травмы Головина на него будет возложено больше функций в организации атаки. Сам Карпин сказал, что он в отличной форме», — приводит слова Широкова Sport24.

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также Дзюба подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

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