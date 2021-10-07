Тренер сборной Италии Манчини заявил, что Карасев не должен был удалять Бонуччи

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил решение российского арбитра Сергея Карасева удалить защитника Леонардо Бонуччи на 42-й минуте матча против Испании в 1/2 финала Лиги наций.

Удаление? Я не видел момент со второй желтой карточкой. Но Леон не должен был получить предупреждение ни в одном из двух случаев.

Мы провели хороший матч, играя вдесятером. Я думаю, что, несмотря на поражение, эта игра придаст нам сил», — приводит слова специалиста Rai Sport.

Встреча, которая прошла в Милане, завершилась со счетом 2:1.

В составе испанской команды отличился Ферран Торрес, который оформил дубль. За итальянцев мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

Стоит отметить, что в другом полуфинале встретятся команды Бельгии и Франции. Игра пройдет 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига наций. 1/2 финала

Италия — Испания — 1:2

Голы: 0:1 — Торрес, 17; 0:2 — Торрес, 45; 1:2 — Пеллегрини, 83.

Ранее сообщалось, что сборная Италии впервые за 22 года проиграла дома.