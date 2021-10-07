Суарес: звонок Кумана о моем уходе длился 40 секунд, с легендами так не прощаются

Уругвайский форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал о своем уходе из «Барселоны».

«Звонок Кумана о моем уходе длился 40 секунд. С легендами так не прощаются. Сначала он сказал мне, что я не входил в его планы, а потом заявил, что если ситуация с моим контрактом не будет решена, я сыграю против «Вильярреала».

Куману не хватило силы воли для того, чтобы четко сказать мне, кому я не нужен — клубу или ему. Было очень тяжело — после всего, что я сделал для команды. После этого звонка я поговорил с женой и с Месси.

Год выдался сложный. Месси тогда сказал, что хочет уйти, а меня выставили из команды. Это было ужасное время для наших семей», — сказал уругваец во время интервью на канале Джерарда Ромеро на Twitch.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), двукратным победителем Суперкубка Испании (2016, 2018), победителем Лиги чемпионов (2014/15), Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) (2015) и клубного чемпионата мира (2015).

Ранее Суарес заявил, что «Барселона» должна сесть с ним один на один и все объяснить.