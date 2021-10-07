Гимнастка Батыршина рассказала, как у нее сняли полбалла из-за купальника

Серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала, как ее засудили из-за купальника на клубном чемпионате мира в Японии в 1995 году.

«Я стала одной из первых гимнасткок, которые выступали с пайетками. Иногда готовые эластичные купальники нам присылала компания Рибок, официальный экипировщик сборной России. Довольно простые по сегодняшним меркам. Но ткань была необычной, например, с блеском или разноцветными полосами.

Однажды мне прислали белый купальник с тремя треугольниками из пайеток наверху. Выглядело очень красиво. В то время правила запрещали выступать с камнями и стразами. Но про пайетки не было ни слова. Поэтому мы решили, что я буду выступать в этом купальнике в упражнении с булавами.

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1995 год, Япония. Мы хорошо выступали на клубном чемпионате мира. И должны были занять первое место. Но потом вышла я в этом купальнике. Выступила просто отлично! Но когда объявили результат, оказалось, что у меня сняли полбалла за некорректный вид!

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Сказать, что мы были в шоке — не сказать вообще ничего. Если пайетки были запрещены, почему меня выпустили на ковер? А когда мы пытались разобраться и говорили, что это всего лишь пайетки, и на них нет запрета в правилах, нас просто не хотели слушать. Более того, за три месяца до этого я выступала в этом купальнике на чемпионате Европы, и все было спокойно! Никаких штрафов!

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Было очень обидно. Потому что из-за этих пайеток наш клуб упустил победу! И занял только третье место. А я потеряла бронзу и стала пятой. Что самое смешное: со следующего, 1996 года, пайетки разрешили! Но купальник предварительно нужно было показать судьям для одобрения», — написала Батыршина в Instagram.

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