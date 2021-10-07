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Заболотный заявил, что готов быть капитаном сборной России

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Reuters

Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный заявил о готовности надеть капитанскую повязку в сборной России в октябрьских матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словение.

«Я недоволен своей статистикой в национальной команде, и у меня есть возможность все изменить. У нас хорошая конкуренция в атакующей линии. На то, что нет Артема Дзюбы, не обращаю внимания. У нас каждый готов быть капитаном, и я тоже. Это будет для меня честью», — привдит слова нападающего Sport24.

Ранее сообщалось, что четыре российских футболиста попали в список 500 лучших футболистов мира по версии журнала World Soccer.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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