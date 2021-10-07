Семин — о вызванном в сборную Глебове: в национальной команде таких игроков мало

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о вызове капитана ростовчан Данила Глебова в расположение национальной команды на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словенией.

«Данил молодой и перспективный парень. Он значительно прибавил в последнее время. Это очень полезный футболист в обороне своей команды. Лучшее его качество — индивидуальный отбор мяча, у нас в национальной команде таких футболистов мало. Карпин его знает. Глебов по-настоящему усилит нашу сборную», — цитирует специалиста «СЭ».

Ранее сообщалось, что Данил Глебов получил вызов в сборную России. Он заменит в команде Дениса полузащитника подмосковных «Химок» Глушакова, покинувшего расположение сборной из-за повреждения.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.