Италия впервые за 22 года проиграла дома

Сборная Италии проиграла испанцам (1:2) в 1/2 финала Лиги наций. Итальянцы впервые с 1999 года проиграли у себя на родине. Об этом сообщает «СЭ».

Последнее домашнее поражение национальная команда Италии потерпела в 1999 году в Неаполе от Дании (2:3).

Ранее сообщалось, что сборная Италии проиграла впервые за три года.

В составе испанской команды отличился Ферран Торрес, который оформил дубль. За итальянцев мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с россиянином Сергеем Карасевым. На 42 минуте он удалил капитана сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Стоит отметить, что в другом полуфинале встретятся команды Бельгии и Франции. Игра пройдет 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига наций. 1/2 финала

Италия — Испания — 1:2

Голы: 0:1 — Торрес, 17; 0:2 — Торрес, 45; 1:2 — Пеллегрини, 83.