Червиченко: не знаю, что делает Заболотный в списке лучших футболистов мира

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о включении журналом World Soccer россиян Александра Соболева, Артема Дзюбы, Антона Заболотного, Александра Головина в список 500 действующих игроков, которые, по мнению издания, являются самыми значимыми футболистами в мире.

«По поводу Головина и Дзюбы, возможно. Но что там делает Заболотный, не знаю. Сколько он забивает за сезон? Где вы найдете такие игры, в которых Заболотный в одиночку перевернул матч. Где тот потенциал, когда команда зависима от конкретного футболиста?

Если этого нет, то не о чем и говорить. Если тебя относят к каким-то значительным персонажам, от тебя что-то должно зависеть. Я, например, не вижу ничего, что зависело бы от Заболотного. Соболев воспринимается как преемник Дзюбы? Видимо, просто по росту посмотрели», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

В сезоне 2021/22 в Российской премьер-лиге Дзюба сыграл в десяти встречах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Заболотный за восемь матчей в российском чемпионате дважды отправил мяч в сетку ворот соперника, Соболев за девять игр дважды отметился голом.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после чемпионата Европы — 2020.