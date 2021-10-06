Карпин рассказал о разговоре с игроком «Аталанты» Миранчуком

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с игроком итальянской «Аталанты» Алексеем Миранчуком, передает РИА «Новости».

«Про уход или аренду с Миранчуком не говорили. Говорил о малом игровом времени в «Аталанте». Понятно, что он хочет играть», — сказал Карпин.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешел в клуб из Бергамо летом 2020 года.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал российский клуб, в который может перейти игрок итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.