Стало известно, почему Глушаков покинул расположение сборной России

Старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал, почему хавбек Денис Глушаков покинул расположение национальной команды, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии. С учётом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор», — сказал Хайтин.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее наставник сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос об отсутствии постоянного капитана в национальной команде.