Червиченко назвал российский клуб, в который может перейти Алексей Миранчук

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал российский клуб, в который может перейти игрок итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, передает «Спорт день за днем».

«Спартак» очень любит покупать тех, кто никому не нужен. Клуб отчаянно бился сам с собой за Кокорина и выиграл эту битву. Вот так же «Спартак» может активно побороться с самим собой за Миранчука», — сказал Червиченко.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешел в клуб из Бергамо летом 2020 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный уход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».