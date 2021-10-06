Карпин ответил на вопрос об отсутствии постоянного капитана в сборной

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос об отсутствии постоянного капитана в национальной команде, передает «Чемпионат.com».

«Капитаны меняются, потому что нет лидера? Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и держать кого-то. Джикия, например. Джикия – лидер в раздевалке, подсказе, разговорах», — сказал Карпин.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отказе Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи.