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В УЕФА объяснили включение Крыма в состав Украины на логотипе Евро-2024

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UEFA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснил включение Крыма в состав Украины на логотипе Евро-2024, передает Eurostavka.

«Карта Украины в видео отражает резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами — членами УЕФА и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», — сказали в пресс-службе организации.

УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. В логотипе турнира сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где состоится финальный матч.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

Ранее депутат Государственной думы России Николай Валуев отреагировал на логотип Евро-2024, на котором Крым изображен как часть Украины.

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