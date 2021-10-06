В Крыму отреагировали на включение полуострова в состав Украины на логотипе УЕФА

Глава республики Крым Сергей Аксенов отреагировал на включение полуострова в состав Украины во время презентации чемпионата Европы — 2024 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет», — написал политик на своей странице во «ВКонтакте».

Аксенов заметил, что это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет. Он сожалеет, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом.

Также Аксенов добавил, что, спорт в целом и футбол в частности в российском Крыму активно развиваются. Например, в Евпатории открыта Академия футбола Крыма, а местные спортсмены одерживают победы на самых престижных международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что во время презентации УЕФА логотипа чемпионата-2024 появилась карта, на которой Крым был изображен как территория Украины.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.