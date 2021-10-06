Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после Евро-2020

Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о проблемах с мотивацией после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после чемпионата Европы меня подкосили. В первом матче сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может это все? Но потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, глядя на результат. Прошлым жить не надо, все пережили», — приводит слова нападающего «Матч ТВ».

На Евро-2020 национальная команда не смогла выйти из группы, заняв последнее место в квартете В.

В сезоне 2021/22 Дзюба сыграл в 13-ти матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.