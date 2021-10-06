Свищев — о Крыме как части Украины на логотипе УЕФА: может, не знают географию люди

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о включении Крыма в состав Украины во время презентации чемпионата Европы — 2024 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«УЕФА где-то проявляет настойчивость и жесткость, а где-то нерешительность и безволие. В этой ситуации, возможно, по незнанию. Может, не знают географию люди. Крым с 2014 года является частью России. Или это неуважение к жителям Крыма и гражданам России. Не слышат и не видят их», — приводит слова депутата «СЭ».

Также Свищев добавил, что Российский футбольный союз (РФС) и дипломатические ведомства обязательно отреагируют на данное неуважение. По его мнению, смысл реагировать, однозначно, есть.

Ранее сообщалось, что во время презентации УЕФА логотипа чемпионата-2024 появилась карта, на которой Крым был изображен как территория Украины.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.