В случае войны поля «Манчестер Юнайтед» буду превращены в картофельную ферму

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, что тренировочные поля манкунианской команды в комплексе в Каррингтоне буду превращены в картофельную ферму, если начнется война. Слова легендарного наставника передает United Podcast.

«Размер земли, которую мы получали, я думаю, составлял 28 акров или что-то в этом роде, но были ограничения, которые я и сегодня не могу понять. Часть ограничений заключалась в том, что в случае войны мы должны были превратить землю в картофельные поля. И в самом конце участка должен был быть акр или два акра земли для канадских гусей. Там были рвы, и мы не могли их изменить, потому что в них жили полевки. Мы действительно ничего не могли сделать», — рассказал Фергюсон.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, как отказался от предложения бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона выпить с ним вина.