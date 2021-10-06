Суарес про «Барселону»: они должны сесть со мной один на один и все объяснить

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес считает, что функционеры «Барселоны» должны объяснить его трансфер в столичный клуб. Слова Суареса передает ESPN.

«То, как они это сделали. Я многое отдал клубу и не думаю, что заслуживал такого отношения. Они должны сесть со мной один на один и все объяснить.

Зачем мне говорить, что, если расторжение моего контракта не будет завершено к среде, вы будете рассчитывать на меня в матче с «Вильярреалом». Либо одно, либо другое. Они отправили меня на третье или четвертое поле тренироваться в одиночку. Конечно, это вещи, которые ты не забываешь», — сказал Суарес.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), двукратным победителем Суперкубка Испании (2016, 2018), победителем Лиги чемпионов (2014/15), Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) (2015) и клубного чемпионата мира (2015).

Ранее Луис Суарес объяснил свой жест после забитого гола в ворота «Барселоны» в восьмом туре Ла Лиги.