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Канадский вратарь Флери: сомневаюсь, что хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

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Официальный сайт НХЛ

Голкипер «Чикаго» Марк-Андре Флери сомневается, что хочет, чтобы российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиге. Слова Флери передает официальный сайт НХЛ.

«Я вот не знаю, хочу ли я, чтобы Ови побил рекорд Гретцки. Уж слишком много голов он забил именно мне. Откуда бы ни шел ему пас, бросок идет верхом и огромной силы. И когда он производится в касание, у вратарей мало шансов среагировать», – сказал Флери

Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов НХЛ. Россиянин забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (894 гола).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что надеется на рекорд российского хоккеиста.

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Хоккей. НХЛ
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