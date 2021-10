Сборная России пошутила над представленным логотипом Евро-2024

Сборная России в Twitter пошутила над представленным логотипом чемпионата Европы — 2024, который пройдет в Германии.

«Это уайлд-кард?», — написано в сообщении.

В логотипе турнира сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч.

Девиз турнира звучит так: «Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы».

На право принять Евро-2024 претендовала также Турция, но Германия набрала большее количество голосов. В турнире, который пройдет в десяти немецких городах, примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, финального этапа — в декабре 2023 года.

В 1988 году Германия уже принимала у себя чемпионат Европы по футболу, а в 1974 и 2006 году немцы проводили чемпионаты мира.

Ранее на презентации логотипа Евро-2024 была показана карта, на которой Крым является частью Украины.

Is it the wildcard? https://t.co/SMbRT1l4SZ pic.twitter.com/S7LHNKI1AD