Директор «ПСЖ» о президенте «Реала» и Мбаппе: неуважение продолжается, это пора прекращать

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо, говоря об очередных разговорах о переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал», назвал неуважением высказывание президента «сливочных» Флорентино Переса. Слова Леонардо передает L'Equipe.

Накануне Перес заявил, что вопрос с переходом Мбаппе может решиться к началу января.

«Это пора прекращать. Это является продолжением неуважения к клубу и Килиану. Такое неуважение нельзя терпеть. Мбаппе – футболист «ПСЖ». Клуб понимает, что эти отношения продолжаются», – сказал Леонардо.

Ранее сообщалось, что «Реал» выслал Мбаппе долгосрочный контракт.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.