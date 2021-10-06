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В Бразилии футболист жестко избил судью во время матча

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Во время матча шестого дивизиона Бразилии между «Сан Паулу» и «Гуарани» футболист Вильям Рибейро напал на арбитра Родриго Кривеларо и избил его во время игры. Об этом сообщает Goal.

Инцидент произошел из-за того, что игроку «Сан Паулу» не понравился тот факт, что судья матча назначил штрафной за его фол. Рибейро после свистка ударил судью Кривеларо кулаком, а затем стал добивать лежачего арбитра в ногой в голову.

Потерпевший рефери потерял сознание. Матч был прерван. Вильям Рибейро был арестован, а затем его клуб расторг с ним контракт и принес извинения судье Кривеларо.

Федерации футбола Гаушу намерена добиваться санкций для Рибейро.

Ранее полузащитник «Фенербахче» Месут Озил бросил в сторону главного тренера команды Витора Перейры свою манишку из-за отсутствия игрового времени в матче восьмого тура чемпионата Турции против «Касымпаши».

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