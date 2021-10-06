Глушаков высказался о возможном отказе от игры за сборную России

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, отвечая на вопрос об отказе Артема Дзюбы от выступления за сборную России, заявил, что никогда не откажется от вызова в национальную команду. Слова Глушакова передает «Спорт-Экспресс».

«Готов ли быть капитаном? Скажут – буду. За повязку битвы никакой не будет. Есть тренерский штаб, они примут правильное решение. Отказ Дзюбы от сборной? Без комментариев. Смог бы я отказаться от сборной? Не скажу. Не дождетесь», – сказал Глушаков.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Глушаков рассказал, по какой причине досрочно покинул тренировку национальной команды.