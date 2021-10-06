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В Италии протестируют новое правило определения офсайда

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Massimo Pinca/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) по предложению итальянских футбольных чиновников намерена опробовать новые правила определения офсайда. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянские функционеры предлагают увеличить разрешенное VAR расстояние между форвардом и защитником, так как настоящие правила дают преимущество обороняющимся.

Сообщается, что нововведение могут опробовать в молодежных лигах Италии уже в ближайшее время.

Положение «вне игры» — ситуация в футболе, при которой игрок во время передачи ему паса или удара по воротам ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Ранее сообщалось, что ФИФА уже начала тестирование потенциально новых правил. Нововведения ради эксперимента пробуются на турнире Future of Football Cup, соревнованиях для футболистов младше 19 лет, в котором принимают участие ПСВ, АЗ, «РБ Лейпциг» и «Брюгге».

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Футбол. Чемпионат Италии
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