Владелец «Челси» Абрамович смог посетить Англию впервые за три года

Российский владелец «Челси» Роман Абрамович впервые за три года смог посетить Лондон, ожидается, что он посетит тренировочную базу клуба в Кобхэме и стадион «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Как сообщает источник, Абрамович приехал в Лондон, чтобы навестить родственников. Это первый визит бизнесмена в Великобританию с 2018 года, когда у него возникли проблемы с визой. Он приехал как гражданин Израиля.

Весной 2018 года, после ужесточения требований Великобритании к чистоте средств, дающих право на получение визы инвестора, у Абрамовича возникли проблемы с въездом в страну. В мае 2018 года имеющий еврейские корни Абрамович получил паспорт Израиля, дающий возможность безвизового въезда в Великобританию.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. При нем команда четыре раза выигрывала чемпионат Англии, по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что в рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 24 россиянина.