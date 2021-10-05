На презентации логотипа Евро-2024 была показана карта, на которой Крым является частью Украины

Во время презентации УЕФА логотипа чемпионата-2024 появилась карта, на которой Крым является частью Украины.

Ранее УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. В логотипе турнира сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч.

Девиз турнира звучит так: «Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы».



55 flags united by 6 shared colours



+ Berlin's iconic Olympiastadion



= the UEFA #EURO2024 logo!



. . pic.twitter.com/zHTiwUQyew — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

На право принять Евро-2024 претендовала также Турция, но Германия набрала большее количество голосов. В турнире, который пройдет в десяти немецких городах, примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, финального этапа — в декабре 2023 года.

В 1988 году Германия уже принимала у себя чемпионат Европы по футболу, а в 1974 и 2006 году немцы проводили чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что УЕФА представил логотип Евро-2024.