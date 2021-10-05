Карпин: про гены ожирения у Джикии не спрашивал, он сбросил лишний вес

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с лишним весом у одного из лидеров команды, капитана «Спартака» Георгия Джикии, у которого врачи нашли два активных гена ожирения.

«Что касается генов ожирения у Джикии, я ничего не спрашивал. Георгий сбросил вес. Зачем мне спрашивать, употреблял ли он сладкое или мучное? Он может сказать все, что угодно — по тестам все равно будет видно. Показатели? Процент жира стал лучше, но это не значит, что форма стала лучше. Тесты на усталость? Анализы не пришли: будут завтра утром. Я доволен тем, как игроки соблюдали рекомендации. Видимо, все выполняли», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что генетический анализ показал, что у Джикии активны сразу два гена лишнего веса: LEP (избыточный вес, связанный с гормоном насыщения лептином) и PPARG (ожирение при повышенном потреблении жиров).

«Очень люблю покушать. Да, бывает, что нарушаю режим. Предусмотрен ли этот режим с утра до вечера? Это стереотипы диванных экспертов, которые думают, что ты должен потренироваться и восстанавливаться — и не сидеть в ресторанах, никуда не ходить, ничего не пить, с друзьями не встречаться. Вот такое мнение у людей. Фастфуд? Могу», — прокомментировал ситуацию сам футболист.

Ранее сообщалось, что У капитана «Спартака» Джикии выявлены два гена ожирения.