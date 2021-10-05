Экс-президент «Локомотива»: Семина не вернут в клуб, он им все планы сломает

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отставку Марко Николича с поста главного тренера клуба. Об этом стало известно 5 октября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов.

«Предсказывал, что Николича уберут в скором времени. Уже во время матча с «Лацио» было видно, что ему, скорее всего, уже тогда объявили, что с ним расторгнут контракт. Теперь Рангнику нужен тренер, который будет послушен, каким не был Николич. Им не нужен тренер, который будет что-то им возражать. Сейчас они найдут послушного специалиста, Лоськов — временная фигура, он недолго будет исполнять обязанности. Семина никогда не поставят. Юрий Павлович сломает им все планы. Поставят близкого к Рангнику человека», — сказал Наумов в «Чемпионату».

«Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с тренером красно-зеленых также покинут его помощники Горан Басарич и Радойе Смилянич.

Николич возглавил «Локомотив» в 2020 году, сменив на посту Юрия Семина. Под руководством тренера команда выиграла Кубок России, а также серебряные и бронзовые награды Российской премьер-лиги (РПЛ).

После десяти туров чемпионата России «Локомотив», набравший 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 23 очка.

Ранее экс-владелец «Спартака» Червиченко назвал отставку Николича надуманной.