Дава: после выступления Медведевой и Милохина мне захотелось влюбиться

Блогер Давид Манукян (Дава) высоко оценил второй прокат двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина на проекте «Ледниковый период». Сам Дава тоже должен был выступать на льду, но получил травму и занял место в жюри проекта.

«Женя и Даня такие милые! Ребята, вы такие красивые. После их номера мне захотелось влюбиться прямо сейчас. Я на них смотрю и думаю: «Тоже хочу так!» — передает слова Манукян корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Милохин намекнул о проблемах в отношениях между Медведевой и Загитовой.