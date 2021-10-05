Милохин: я уронил Медведеву? Без падений не бывает взлетов

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая работает ведущей «Ледникового периода», взяла интервью у пары двукратного серебряного призера Игр-2018 Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина после их второго проката в сезоне.

Загитова адресовала своей коллеге по группе Этери Тутберидзе один вопрос: «Женя, ты любишь Билли Айлиш. Ты выбрала музыку для номера?»

«Знаешь, это было не мое решение. Предложили — согласились. Я на Билли Айлиш всегда согласна, это моя певица. Близка мне духу», — ответила Медведева.

Другие вопросы Загитова задала Милохину. Олимпийская чемпионка спросила, каково блогеру кататься в лирическом образе и помогает ли ему выступать новая татуировка с изображением медведя на коньках.

«Много говорить не люблю и не умею, я все сказал на льду. Мне нравится. Помогает ли мне кататься татуировка? Нет», — ответил Милохин.

Также блогер ответил на вопрос о том, как реагирует на критику со стороны фанатов фигурного катания после предыдущего выступления, в котором он упал во время исполнения высокой поддержки с Медведевой.

«Комментарии о том, что я уронил Женю? Я не видел плохих комментариев, без падений не бывает взлетов, ребята», — ответил Милохин.

«Значит, в следующий раз я полечу», — отреагировала Медведева.

Ранее Тарасова назвала шуткой свои слова о том, что «убьет» Милохина, если тот уронит Медведеву в прокате..