Президент Ла Лиги рассказал, в каком случае «Барселона» могла сохранить Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» могла сохранить в составе форварда Лионеля Месси, если бы не подписала нападающих Мемфиса Депая и Серхио Агуэро в летнее трансферное окно.

«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подписал таких игроков, как Мемфис, Агуэро… Если бы он не подписывал их, Месси мог бы продолжить выступать за «Барселону», — приводит слова главы Ла Лиги Cope.

Ранее «Барселона» опубликовала на официальном сайте ежегодный финансовый отчет.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.