Глава пресс-службы «Спартака» рассказал об инциденте с фанатом команды в Грозном

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент с участием фаната красно-белых в перерыве встречи десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» в Грозном.

«Как только стало известно об инциденте, наши сотрудники отправились в подтрибунное помещение. На месте мы запросили всю информацию у представителей МВД, оперативно получили доступ к задержанному болельщику, убедились, что он здоров и ему ничего не угрожает.

Решение суда вы знаете — статья 20.1 КОАП, 10 суток. Контролируем ситуацию, чтобы после истечения срока ареста человек вернулся домой целым и невредимым. Насколько мы знаем, в Грозном на это время решил остаться товарищ задержанного», — приводит слова руководителя пресс-службы «Матч ТВ».

Напомним, 3 октября стало известно о задержании на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном двух болельщиков московской команды. Позднее выяснилось, что задержан был только один из них. Он находился в неадекватном состоянии, нецензурно ругался, оскорблял людей на национальной почве.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 41-й минуте забил Александр Соболев.

Ранее болельщик «Ахмата» назвал причину, из-за чего фанат красно-белых пострадал от действий бойцов полка имени Ахмата Кадырова в перерыве встречи.