Фигуристка Медведева рассказала, что для нее является самым главным на льду

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что для нее представляется самым главным, когда она выходит на лед.

«Для меня сейчас самое главное, когда я выхожу на лед — осознание себя в моменте. Не важно, тренировка это, шоу или какое-то выступление.

Не выходить на тренировку или выступление и думать об их последствиях и результатах — я хочу просто наслаждаться тем, что я делаю, потому что я люблю то, чему посвятила жизнь», — цитирует спортсменку Vogue.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее Евгения Медведева оценила свой дебют на Первом канале.