Экс-капитан «Ман Юнайтед» считает, что поведение Роналду негативно скажется на клубе

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, комментируя нервный уход Криштиану Роналду после матча седьмого тура Английской премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), заявил, что португалец может оказать большое давление на главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера. Слова Невилла передает Sky Sports.

«Он уходит с поля, бормоча что-то себе под нос, что поднимает вопросы. Что он говорит? На кого он сердится? Это может вернуться только к тренеру. Думаю, что это то, с чем нужно справиться в ближайшие пару месяцев. Криштиану не всегда будет забивать, и, возможно, он не сможет играть в каждом матче. Но если он собирается вот так уходить, это окажет огромное давление на главного тренера Сульшера», — сказал Невилл.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд осудил решение Сульшера оставить Роналду в запасе на матч против «Эвертона».