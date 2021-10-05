В США приостановили лицензию тренера, обвиняемого в принуждении футболисток к сексу

Национальная женская футбольная лига (NWSL) приостановила профессиональную лицензию экс-тренера американской футбольной женской команды «Северная Каролина» Пола Райли, так как его обвиняют в домогательствах и принуждении его игроков к сексу в период с 2010 года. Об этом сообщает SportsPro.

Накануне несколько футболисток обвинили специалиста в сексуальном насилии. Они утверждают, что Райли принуждал их к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах. Футболистка Шинейд Фаррелли описала случаи, когда она чувствовала, что вынуждена заняться сексом с наставником.

По информации источника, из-за скандала в отставку подали глава Национальной женской футбольной лиги Лиза Бэрд и генеральный советник лиги Лиза Левайн.

Ранее сообщалось, что Пол Райли был уволен.