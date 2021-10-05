«ПСЖ» не попал в топ-7 самых дорогих составов мира

Английский «Манчестер Сити» занял первое место в списке самых дорогих составов по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Отмечается, что в список попали только клубы из пяти ведущих чемпионатов: Английской премьер-лиги, испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

Рейтинг клубов с самыми дорогими составами:

1. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,280 млрд

2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 1,214 млрд

3. «Челси» (Англия) – € 946 млн

4. «Барселона» (Испания) — € 896 млн

5. «Бавария» (Германия) — € 890 млн

6. «Ливерпуль» (Англия) — € 868 млн

7. «Реал» (Испания) — € 846 млн

8. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — € 808 млн

9. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – € 687 млн

10. «Атлетико» (Испания) — € 662 млн.

Ранее 18-летний футболист назвал глупостью переход в «Манчестер Сити».