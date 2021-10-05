Экс-футболист «Реала» и «Арсенала» бросил в тренера манишку после 40-минутной разминки

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил бросил в сторону главного тренера команды Витора Перейры свою манишку из-за отсутствия игрового времени в матче восьмого тура чемпионата Турции против «Касымпаши» (2:1). Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что Озил разминался на протяжении 40 минут второго тайма, но наставник клуба так и не выпустил его на поле, из-за чего футболист остался недоволен.

«Самой большой мечтой тренера было провести матч в четверг с Месутом в качестве лидера. Самой большой мечтой Месута было снова продемонстрировать свои качества в Европе, но ему не повезло, потому что он заболел», — прокомментировал данный инцидент президент клуба Али Коч.

В этом сезоне Озил забил один мяч и отдал одну результативную передачу в девяти встречах.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Озила составляет €4 млн.

Ранее стало известно, что Озил попал в список самых ненавистных спортсменов мира.