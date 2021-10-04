Семин рассказал о причине ухода из «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин рассказал о причине расставания с клубом.

«Расстались с чисто профессиональной точки зрения. Проиграли команде второй лиги («Чайке» из Песчанокопского в Кубке России – «Газета.Ru»). С этой командой чересчур жесткие отношения внутри Ростовской области.

Если тренер делает такие осечки... Наверное, вправе и тренера уволить, и тренер сам, чувствуя свою вину, может уйти. Например, я чувствую свою вину в этом поражении», – приводит слова специалиста YouTube-канал «Фетисов».

Семин покинул пост тренера «Ростова» 25 сентября. При нем команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Семин трижды выиграл с московским «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Ростову» в матче десятого тура чемпионата России.