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Болельщик «Ахмата» рассказал, из-за чего фанат «Спартака» был избит в Грозном

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@optaluna/Twitter

Болельщик «Ахмата», присутствовавший в Грозном на мачте десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», назвал причину, из-за чего фанат красно-белых пострадал от действий бойцов полка имени Ахмата Кадырова в перерыве встречи.

«Этот человек вел себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе, а также затрагивал религию и Всевышнего. Никто не позволит так себя вести, где бы он ни был: ни в Грозном, ни где-то в Воронеже.

Я бы хотел наихудшее наказание этому человеку, так как были затронуты чувства верующих. Он еще легко отделался», — приводит слова болельщика News.ru.

Также собеседник издания добавил, что о состоянии здоровья избитого фаната столичного клуба беспокоиться не стоит. По его словам, болельщик гостей прекрасно орал и кричал. Был живее всех живых.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком», прошедшая в столице Чеченской республики, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 41-й минуте забил Александр Соболев.

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что решение по инциденту на матче в Грозном будет принято после рапорта делегата.

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