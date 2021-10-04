Глава КДК: решение по инциденту на матче в Грозном будет принято после рапорта делегата

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался об инциденте на матче 10-го тура РПЛ в Грозном между «Ахматом» и «Спартаком» (0:1), где двое болельщиков красно-белых пострадали от действий сотрудников полка Кадырова. Григорьянц отметил, что пока рано выносить вердикт по случившемуся, поскольку КДК не имеет на руках рапорта делегата матча.

«Во-первых, я никогда заранее не озвучиваю ту или иную позицию. Во-вторых, мы ждем рапорт делегата. Пока мы еще его не получили. Прежде чем ответить на этот вопрос, мне надо посмотреть, какая запись будет в рапорте. И тогда мы уже определимся, это юрисдикция КДК или нет. Мы никогда не ориентируемся на слово «если». Любое неправильно сказанное слово или неправильно поставленная запятая может иметь те или иные последствия. Поэтому нам нужно, прежде всего, понимать, какая запись есть в рапорте, потому что это является основанием для рассмотрения дела в КДК», — сказал Григорьянц «Газете.Ru».

Причины инцидента доподлинно неизвестны. Принимающая сторона сообщила, что болельщик «Спартака», находясь в состоянии опьянения в туалете, выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков.

В то же время поклонники красно-белых утверждают, что причиной стало курение в туалете на стадионе, формально запрещенное правилами эксплуатации сооружения. Однако стюарды арены в Грозном якобы разрешили курить именно в туалете, запретив делать это на трибунах и в подтрибунном помещении.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не примет возможное приглашение столичного «Локомотива».