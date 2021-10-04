Ушедшая от Плющенко фигуристка высказалась о конкуренции с группой Тутберидзе

Фигуристка Валерия Шульская, которая недавно покинула академию Евгения Плющенко, в интервью «Газете.Ru» ответила на вопрос, реально ли девушкам из других российских групп бороться с ученицами Этери Тутберидзе и пробиваться на крупные турниры, где квота от одной страны ограничена тремя участницами.

«Я считаю, что это, конечно же, возможно. Елизавета Туктамышева — пример того, что нужно бороться и, в конце концов, ты сможешь добиться своей цели и выйти на более серьезные старты, даже если туда могут отправиться только два-три человека», — сказала Шульская.

24-летняя Туктамышева отобралась на чемпионат мира — 2021 и стала серебряным призером. Она уступила только ученице Тутберидзе Анне Щербаковой.

Также Шульская объяснила совместное фото с Тутберидзе:

«Пыталась ли я когда-нибудь попасть в группу Тутберидзе? Нет. У меня есть фото с Этери Георгиевной, но, когда мы его делали, я встретила ее впервые. Это было на соревнованиях. Вопросов о переходе тогда не задавалось, мы просто увиделись на турнире».

Ранее Шульская рассказала, почему ушла из академии Плющенко.