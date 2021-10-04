Фигуристка Шульская рассказала, почему ушла из академии Плющенко

Фигуристка Валерия Шульская в интервью «Газете.Ru» назвала одну из причин ухода из академии Евгения Плющенко.

«Я не жила на территории тренировочной базы «Ангелов Плющенко» в Подмосковье, но занималась там на катке. Из-за этого мне приходилось ездить по два-три часа утром и столько же — вечером. Это было довольно тяжело и мешало тренировочному процессу.

Могло ли это стать одной из причин ухода? Да. Приходилось тратить много времени на дорогу», — сказала спортсменка.

Напомним, что в «Ангелах Плющенко» фигуристка провела только сезон-2020/21, в котором пропустила большую часть соревнований из-за последствий коронавируса. На двух этапах национального кубка спортсменка занимала шестые и седьмые места.

Ранее Шульская сообщила, куда ушла из академии Плющенко.