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18-летний футболист назвал глупостью переход в «Манчестер Сити»

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Reuters

Защитник немецкого футбольного клуба «Боруссия» Менхенгладбах Лука Нец назвал глупостью свой возможный переход в клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Сити». Слова 19-летнего игрока передает Bild.

«Я думаю, что это глупость — переходить в «Ман Сити» в таком юном возрасте. Даже если бы мне сейчас они сделали другое предложение, я бы отказался от него. У меня есть четкий план, и просто еще слишком рано для Премьер-лиги. Для меня важно играть за «Боруссию», набираться опыта и стабильно развиваться», — сказал Нец.

Нец дебютировал в Бундеслиге в январе этого года. Контракт «Боруссии» с 18-летним немцем рассчитан до конца июня 2026 года. Трансфер обошелся «Боруссии» в €4 млн.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Неца составляет €5 млн.

Ранее мюнхенская «Бавария» потерпела первое поражение этом сезоне Бундеслиги, потерпев неудачу в матче седьмого тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (1:2).

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Футбол. Чемпионат Германии
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